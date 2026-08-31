Debatt | bistånd

Svaret på behovet av effektivt bistånd är inte mindre solidaritet

Har vi möjlighet att hjälpa, då ska vi hjälpa, skriver Emma Blomdahl (C)

Personer lämnar ut mat från lastbilsflak. Infälld bild på debattören Emma Blomdahl.
Ett starkt samhälle måste klara av två tankar samtidigt: att ta ansvar för människor här hemma och att sträcka ut en hand bortom den egna gränsen, skriver Emma Blomdahl (C).
Emma Blomdahl Emma Blomdahl riksdagskandidat (C) och andre vice ordförande för Centerkvinnorna
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Vårgårda möte är något speciellt. Där får politiken ta lite mer tid. Samtalen handlar inte bara om nästa reform eller nästa budget, utan också om människosyn, tro, ansvar och vilket samhälle vi egentligen vill bygga.

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