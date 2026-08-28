Debatt | Guds ord
Därför anmälde jag Uddenfeldt till domkapitlet
Det betyder att jag på förhand inte kan avgöra om Uddenfeldt brutit mot sina vigningslöften. Det är just därför domkapitlet finns, skriver Lucas Svärd.
Den inomkyrkliga debatten är viktig och lär pågå tills Kristus kommer åter. Men Svenska kyrkan som en episkopal, luthersk kyrka har vissa spelregler: Vi håller oss inom ramen för kyrkans tro, bekännelse och lära, skriver Lucas Svärd.
Johan Nilsson/ TT
Hur fritt kan en präst i Svenska kyrkan förhålla sig till sina vigningslöften? Frågan aktualiseras av en artikel som publicerades 21 augusti, undertecknad av Maria Magdalenas kyrkoherde Hillevi Uddenfeldt på Maria Magdalena församlings officiella Facebooksida.