Debatt | röstplikt

Att tvinga folk att rösta är principiellt fel

Demokrati ska byggas på engagemang och övertygelse, aldrig på statliga påbud, skriver David Larsson i en replik.

Att bemöta lågt valdeltagande med obligatorisk skolning förskjuter ansvaret från politiker till enskilda individer, skriver David Larsson i en replik.
David Larsson David Larsson Medlem i Oberoende S
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Sudhagar Raghupathy föreslår i sin debattartikel att Sverige bör införa obligatorisk demokratiutbildning och röstplikt för att öka valdeltagandet. Förslagen, i konkret mening, går dels ut på att samtliga medborgare ska vara skyldiga att rösta, dels att alla ska gå en obligatorisk demokratiutbildning cirka åtta månader före varje val. Detta i syfte att öka delaktighet i valet. I förlängningen syftar förslaget till att stärka demokratin genom att alla medborgare, oavsett bakgrund, ska få denna utbildning och ha denna plikt.

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