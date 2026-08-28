Debatt | röstplikt
Att tvinga folk att rösta är principiellt fel
Demokrati ska byggas på engagemang och övertygelse, aldrig på statliga påbud, skriver David Larsson i en replik.
Att bemöta lågt valdeltagande med obligatorisk skolning förskjuter ansvaret från politiker till enskilda individer, skriver David Larsson i en replik.
Johan Nilsson/ TT
Sudhagar Raghupathy föreslår i sin debattartikel att Sverige bör införa obligatorisk demokratiutbildning och röstplikt för att öka valdeltagandet. Förslagen, i konkret mening, går dels ut på att samtliga medborgare ska vara skyldiga att rösta, dels att alla ska gå en obligatorisk demokratiutbildning cirka åtta månader före varje val. Detta i syfte att öka delaktighet i valet. I förlängningen syftar förslaget till att stärka demokratin genom att alla medborgare, oavsett bakgrund, ska få denna utbildning och ha denna plikt.