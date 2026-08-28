Debatt | bibelöversättning

Dags att utrota bibelfattigdomen i världen

Det är en grundläggande rättvisefråga att alla ska ha åtminstone en översättning av Guds eget ord på sitt språk, skriver Mattias Hallkvist

Vi behöver stötta dem, så att tron kan upptäckas på ett nytt sätt när människor får höra Guds ord på sitt eget språk., skriver Mattias Hallkvist.
Mattias Hallkvist Mattias Hallkvist Direktor, Institutet för Bibelöversättning (IFB)
Publicerad

Lördagen den 15 augusti satt jag i Storkyrkan i Stockholm för att fira att det var på dagen 500 år sedan Sverige fick den första översättningen av Nya testamentet på svenska. Mycket snart publiceras också NT 2026. Glädjen och förväntan inför detta blandas med en känsla av djup orättvisa. Något är inte rätt. Vi, Sveriges kyrkor och kristna, behöver göra något åt det.

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