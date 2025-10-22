Hjälp, hur ska vi orka att ta oss till kyrkan?

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Podden utkommer varje onsdag.

Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, på Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.

Att ta sig iväg en hel barnfamilj till kyrkan på söndagen kan vara en kamp, men det underlättar ofta om man får in det som en vana. Podden Dagens föräldrar möter fyrabarnsmamman Maria Ottestig och familjepastorn Frida Igefjord för att prata söndagsskola och vardagstro.