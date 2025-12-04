När israeler stängs ute borde alla varningsklockor ringa

I teorin är de flesta överens... Statsminister Ulf Kristersson på symposium om antisemitismen i Sverige. Jonas Ekströmer/TT

Margaret Mendelsohn lekte med sin dockvagn på gatan när hon plötsligt var omgiven av Hitlerjugend, organiserade unga nazister. En av dem krossade huvudet på hennes docka. Nästa morgon tog Margarets mamma med sig dockan till en leksaksaffär för att få den lagad. När hon gick över tröskeln ignorerade hon butikens skylt: ”Judar förbjudna”.

Judinnan Margaret Mendelsohn berättade sina barndomsminnen från 1930-talets Tyskland i BBC maj 2011. De flesta av oss har vuxit upp med sådana här historier från nazismens framväxt. Vi har ryst och gråtit och undrat hur människan kunde vara så ond för inte ens hundra år sedan.

Men nu har det bara gått ett par månader sedan en butiksägare i tyska Flensburg satte upp en skylt i sitt fönster: ”Judar får inte komma in här! Inget personligt och ingen antisemitism. Jag står bara inte ut med er.”

Och på onsdagen skrev Adam Cwejman på Göteborgspostens ledarsida om en restaurang i Stockholm. Restaurangen, Adams smokehouse, har inte bara en överkorsad israelisk flagga på dörren, krögaren hotar också med våld mot de israeler som mot förmodan ändå villar sig in på restaurangen.

Det finns inga ursäkter. Man kan inte skylla på Gazakriget eller några övergrepp som begåtts av staten Israel. Inte döma alla i en grupp efter vad några begår. Man kan inte heller blockera eller hota iranier kollektivt för att regimen dödar oppositionella och förtrycker kvinnor. Fördomar är fördomar, diskriminering är diskriminering.

Efter uppmärksamheten backade krögaren på Adams smokehouse. Eller halvbackade: ”Oavsett vad jag är för eller emot så är det viktigaste att vi inte säger att vi inte välkomna israeler hit, för det kan vi inte göra – vi är i alla fall i Sverige”, skriver han i sina sociala medier.

Men det otäcka är hur nära den tycks ha legat, impulsen att sätta upp klistermärket med den överkorsade israeliska flaggan. Eller för den delen skylten med texten ”Judar får inte komma in här!”

Tänk så lätt det åter verkar ha blivit att utropa kollektiv skuld mot en hel nation, en hel folkgrupp.