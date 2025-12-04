Debatt | Troende i skolans värld

Att skolan skulle vara anpassad efter kristen livsstil stämmer inte

En kristen livsstil är mycket mer än högtiderna som firas, maten som äts och kläderna på kroppen, skriver Andreas Häger i en replik.

Gymnasieelever/studenter med böcker och ryggsäckar sitter i en trappa och diskuterar.
Religionsfrihet, yttrandefrihet, föreningsfrihet – ja, till och med uppmuntran från självaste Skolverket till rektorer att ta vara på elevernas initiativ – blir irrelevant i mötet med det konfessionella, skriver Andreas Häger.
Andreas Häger Andreas Häger Andreas Häger nationell ledare för elev- och studentorganisationen Ny generation
Publicerad

Det både gläder mig och tynger mig att läsa Christopher Ali Thoréns inlägg om muslimska barn och ungdomars utsatthet i skolan. Det som gläder mig är att se fler som engagerar sig för elevers rättigheter i skolan, en fråga som jag själv arbetat länge med utifrån min roll som nationell ledare för elev- och studentorganisationen Ny generation, men det som tynger mig är att se hur detta problem bara blir större och större.

