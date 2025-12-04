Att skolan skulle vara anpassad efter kristen livsstil stämmer inte

Debatt | Troende i skolans värld
Det både gläder mig och tynger mig att läsa Christopher Ali Thoréns inlägg om muslimska barn och ungdomars utsatthet i skolan. Det som gläder mig är att se fler som engagerar sig för elevers rättigheter i skolan, en fråga som jag själv arbetat länge med utifrån min roll som nationell ledare för elev- och studentorganisationen Ny generation, men det som tynger mig är att se hur detta problem bara blir större och större.