Debatt | väckelse

Kyrkor behöver ta hand om skörden tillsammans

När skörden väller in genom kyrkportarna behöver fler troende ansluta till det gemensamma arbetet, skriver Peter Kujala.

Samling av människor med lyfta händer. Infälld bild på debattören Peter Kujala.
Förhoppningsvis ser tillräckligt många Jesusälskande lärjungar bortom hindren, för själars frälsnings skull, och säger ja till samarbete, skriver Peter Kujala.
Peter Kujala Peter Kujala Peter Kujala Östersund
Publicerad

I Sverige bor över tio miljoner människor. Varenda en av dem är vi kristna kallade att nå med evangelium, att göra till lärjungar. Men, kan kyrkorna var för sig klara denna uppgift, ensamma på sin egen lilla isolerade plätt? Eller är det nödvändigt att kliva mellan kyrkväggarna för att samarbeta i bön, evangeliets utgivande och i att ta hand om skörden?

