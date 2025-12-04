Kyrkor behöver ta hand om skörden tillsammans

Förhoppningsvis ser tillräckligt många Jesusälskande lärjungar bortom hindren, för själars frälsnings skull, och säger ja till samarbete, skriver Peter Kujala. Janay Peters

I Sverige bor över tio miljoner människor. Varenda en av dem är vi kristna kallade att nå med evangelium, att göra till lärjungar. Men, kan kyrkorna var för sig klara denna uppgift, ensamma på sin egen lilla isolerade plätt? Eller är det nödvändigt att kliva mellan kyrkväggarna för att samarbeta i bön, evangeliets utgivande och i att ta hand om skörden?