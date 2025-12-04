Kolumnen

Varken Gud eller kyrkan är död.

Lars Adaktusson:
Dagens Nyheter missade att Gud inte var död

Fler döps och konfirmeras, kultursidorna handlar om religionens återkomst

Publicerad

 Det har gått drygt 50 år sedan jag på våren 1975 började på Journalisthögskolan i Göteborg. Att institutionen vid den tiden gick under epitetet ”kommunisthögskolan” var varken långsökt eller omotiverat. Antalet studenter med politiska sympatier till höger om dåvarande VPK, var mycket lätt räknade.

ledare ingemar hedenius jesustrenden kolumn krönikor lars adaktusson herbert tingsten

