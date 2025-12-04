Kolumnen
Varken Gud eller kyrkan är död.
Henrik Montgomery/TT/TT NYHETSBYRÅN
Lars Adaktusson:
Dagens Nyheter missade att Gud inte var död
Fler döps och konfirmeras, kultursidorna handlar om religionens återkomst
Det
har gått drygt 50 år sedan jag på våren 1975 började på Journalisthögskolan i
Göteborg. Att institutionen vid den tiden gick under epitetet
”kommunisthögskolan” var varken långsökt eller omotiverat. Antalet studenter med
politiska sympatier till höger om dåvarande VPK, var mycket lätt räknade.