Debatt | Religionsfrihet
Religionsfrihet är inte en fråga enbart för troende
Hur tänker regeringen säkerställa att religionsfrihet blir en integrerad del av svenskt utvecklingssamarbete? skriver Josephine Sundqvist och Katja Gunnertoft Bojsen.
Världen över utsätts religiösa minoriteter för diskriminering, våld och förföljelse – även i länder som tar emot svenskt bistånd, skriver debattörerna. (Mannen på bilden har inget samband med texten, men sörjer efter en bombattack 2014).
Ben Curtis
Religionsfrihet måste bli en prioritet i svenskt bistånd. Miljarder människor saknar i dag skydd för sin rätt att tro – eller att inte tro. När Sverige nu förbereder sig för ett valår och diskuterar framtidens biståndspolitik är det hög tid att sätta religionsfrihet (FoRB – Freedom of Religion or Belief) på agendan.