Religionsfrihet är inte en fråga enbart för troende

Hur tänker regeringen säkerställa att religionsfrihet blir en integrerad del av svenskt utvecklingssamarbete? skriver Josephine Sundqvist och Katja Gunnertoft Bojsen.

Man från Nigeria sörjer i en katolsk kyrka efter en bombattack. Infälld bild på debattörerna Josephine Sundqvist och Katja Gunnertoft Bojsen.
Världen över utsätts religiösa minoriteter för diskriminering, våld och förföljelse – även i länder som tar emot svenskt bistånd, skriver debattörerna. (Mannen på bilden har inget samband med texten, men sörjer efter en bombattack 2014).
Josephine Sundqvist Josephine Sundqvist Josephine Sundqvist generalsekreterare Läkarmissionen
Katja Gunnertoft Bojsen Katja Gunnertoft Bojsen Katja Gunnertoft Bojsen generalsekreterare Center for Kirkeligt Udviklingssamarbedje (CKU)
Religionsfrihet måste bli en prioritet i svenskt bistånd. Miljarder människor saknar i dag skydd för sin rätt att tro – eller att inte tro. När Sverige nu förbereder sig för ett valår och diskuterar framtidens biståndspolitik är det hög tid att sätta religionsfrihet (FoRB – Freedom of Religion or Belief) på agendan. 

