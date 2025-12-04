Religionsfrihet är inte en fråga enbart för troende

Världen över utsätts religiösa minoriteter för diskriminering, våld och förföljelse – även i länder som tar emot svenskt bistånd, skriver debattörerna. (Mannen på bilden har inget samband med texten, men sörjer efter en bombattack 2014). Ben Curtis

Religionsfrihet måste bli en prioritet i svenskt bistånd. Miljarder människor saknar i dag skydd för sin rätt att tro – eller att inte tro. När Sverige nu förbereder sig för ett valår och diskuterar framtidens biståndspolitik är det hög tid att sätta religionsfrihet (FoRB – Freedom of Religion or Belief) på agendan.