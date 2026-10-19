Debatt | Ryssland
SKR bör utesluta rysk-ortodoxa kyrkan
Det som gör rysk-ortodoxa kyrkan unik är att den inte bara stödjer invasionen utan är en väsentlig del av den, skriver Michael Hjälm.
En otydlig hänvisning till säkerhetsläget gör inte det, utan undergräver snarare förtroendet för SKRs integritet gentemot staten och Säkerhetspolisen, skriver Michael Hjälm. På bilden: Rysk-ortodox kyrka, Västerås
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Den rysk-ortodoxa kyrkan bör inte vara medlem i något ekumeniskt råd så länge som invasionen av Ukraina pågår, allra minst i Sveriges kristna råd (SKR). I stället för att enbart frysa deras medlemskap bör den uteslutas helt.