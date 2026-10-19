Debatt | Ryssland

SKR bör utesluta rysk-ortodoxa kyrkan

Det som gör rysk-ortodoxa kyrkan unik är att den inte bara stödjer invasionen utan är en väsentlig del av den, skriver Michael Hjälm.

En otydlig hänvisning till säkerhetsläget gör inte det, utan undergräver snarare förtroendet för SKRs integritet gentemot staten och Säkerhetspolisen, skriver Michael Hjälm. På bilden: Rysk-ortodox kyrka, Västerås
Michael Hjälm Michael Hjälm Rektor Sankt Ignatios folkhögskola och högskola
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Den rysk-ortodoxa kyrkan bör inte vara medlem i något ekumeniskt råd så länge som invasionen av Ukraina pågår, allra minst i Sveriges kristna råd (SKR). I stället för att enbart frysa deras medlemskap bör den uteslutas helt. 

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