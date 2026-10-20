Debatt | fredsteologi
Vill vi förbli i freden måste vi kunna freda oss
Försvarsvänner och pacifister bör i hög grad kunna mötas i att vårt gemensamma mål är fred, även när man är oense om vägarna dit, skriver Martin Modéus.
Kyrkan är en av de röster vars uppgift är att hjälpa samhället uppåt i fredstrappan, och att påminna om att allt internationellt arbete i grunden behöver ha en fredens agenda, skriver Martin Modéus.
Zaur Ibrahimov
Hur gör vi för att stå tillsammans, som samhälle, när vi utsätts för ofredens tryck? Ett samhälle som höjer sin beredskap och motståndskraft ger lätt intryck av att snabbare och snabbare rusa i samma riktning. Då är det viktigt att ge utrymme för reflektion.