Artisten hedrar mormor på turnén: Hon tog med mig till söndagsskolan

När Daniela Rathana klev upp på scenen den 5 juni för premiären av sin sommarturné gjorde hon det med blandade känslor. Bara ett dygn tidigare hade hon tagit farväl av sin mormor Rode, som hon beskriver både som sin närmaste vän och en viktig andlig förebild.

– Det var sinnessjukt att gå från begravningen till att stå på scenen och prata om henne, berättar Daniela Rathana i TV4-programmet Efter fem.

Mormor Rode spelade en avgörande roll i Rathanas liv. Hon var frispråkig, livfull och full av idéer, men också djupt troende kristen. Redan som liten följde Daniela med sin mormor till olika kyrkor runt om i Stockholm. Söndagsskolor, psalmer och bibelord var en självklar del av barndomen – något som satt spår i artistens sätt att se på världen.

– Mormor älskade kyrkan. Hon drog med mig på söndagsskolor och vi gick till alla kyrkor i Stockholm. Kristendomen var viktig för henne, berättar hon.

I ett långt inlägg på Instagram efter mormoderns död skriver Rathana bland annat:

"Du tvingade mig att tro på himlen. Du släpade med mig till söndagsskolor och gudstjänster i Aspnäskyrkan, Filadelfiakyrkan, Akalla kyrka, Kista kyrka, Jakobsbergskyrkan… listan fortsätter. Vi bad kvällsbön varje kväll vid min säng och sjöng dina psalmer tills jag somnade. Du gränslösa, tokiga, roliga, varma, spritt språngande galna, mysiga, snälla, omtänksamma, omhändertagande, närvarande, vackra, kreativa, påhittiga primadonna."



Daniela Rathana är aktuell i Allsång på Skansen i sommar. Anders Wiklund/TT

Emotionell utmaning

Daniela Rathana beskriver att hon hennes mormor Rode format hennes personlighet mer än någon annan.

Den pågående turnén har fått namnet "Where strippers go to church" – en titel som enligt Daniela Rathana rymmer både kärlek och respekt för mormoderns tro. Rode brukade ofta uttrycka sin önskan om att Rathana en dag skulle ta sin musik till kyrkan.

Premiärspelningen blev också en emotionell utmaning. För att orka valde Rathana att ta ett steg tillbaka och lät sitt band bära större delen av framträdandet. Hon beskriver att hon backade och lät musikerna kliva fram och att de tillsammans med publiken bar fram henne.

Förutom festivalspelningar väntar ett framträdande i Allsång på Skansen senare i sommar – ett program som Rathana avslöjar att hon själv drömmer om att få leda en dag.

– Jag tror att jag älskar Allsång på Skansen mest av alla. Jag tror bara att jag hade gjort det jättebra, säger artisten med glimten i ögat