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Åsa Molin: Att läsa och leva Bibeln har format mitt liv

Författaren och teologen svarar på frågor om läsning i serien ”Mitt bokliv”

Åsa Molin i artikelserien ”Mitt bokliv”.
”Min mamma såg till att det fanns ett stadigt inflöde av böcker att läsa när jag växte upp”, berättar Åsa Molin.
Malina Abrahamsson Reporter
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Åsa Molin är teolog och författare, senast aktuell som redaktör för Nelly­nätverkets andaktsböcker. I serien ”Mitt bokliv” berättar hon om boken som stod i ”direktkontakt” med hennes hjärtslag och vems ord hon läser för att ”få tillbaka tron på författandet som en del i att vara lärjunge”.

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