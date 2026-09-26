Kultur

De här bibelorden kan kändisarna utantill

Lite svårare att säga var i Bibeln verserna hör hemma

Collage med flera intervjuade profiler och en blå bok med texten NT 2026 på Bokmässan.
Carl Bildt, Janne Josefsson, Gustav Fridolin, Anna Bennich och Stefan Holm på Bokmässan i Göteborg. Till höger: NT 2026 som presenterades i torsdags.
Malina Abrahamsson Reporter
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I samband med Bokmässan i Göteborg lanserades den nya officiella översättningen av Nya testamentet, NT 2026, men det kommer nog att dröja innan folk lär sig de nya formuleringarna. Dagen passade på att fråga några kända ansikten om de kan något bibelord utantill. 

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