Netflixserien Death of a Pastor's Wife om pastorsfrun Micas död har fått stor uppmärksamhet. Psykologen David Jinder skriver att oavsett pastorsfruns dödsorsak ställer serien ställer viktiga frågor om riskerna i församlingar med starkt fokus på karismatiska ledare. Skärmbild Netflix

När man i efterhand betraktar Knutbydramat är det svårt att förstå hur en hel grupp vuxna människor under lång tid kunde acceptera föreställningar och beteenden som för den utomstående framstår som uppenbart gränslösa. Samma obehagliga fråga väcks av Netflix dokumentär­serie Death of the Pastor’s Wife, som visar hur religiös auktoritet, äktenskaplig kontroll och församlingens lojalitet kunde vävas samman på ett sätt som gjorde det allt svårare att skilja omsorg från kontroll och tro från underkastelse.