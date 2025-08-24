Kultur | Kulturessä
Fredrik Wenell frågade 200 tonåringar på Svenska alliansmissionens läger på Gullbrannagården: Pratar era vänner utanför kyrkan om Gud? Majoriteten svarade ja. Bilden visar ett kvällsmöte från förra årets Gullbrannaläger.
Andreas Joakimson
Fredrik Wenell:
56 procent på tonårslägret berättade att vännerna utanför kyrkan pratar om Gud
Men kyrkans svar på de ungas längtan får inte kidnappas av vare sig wokeism eller nykonservatism – utan måste präglas av nyfikenhet, skriver Fredrik Wenell
Det har blivit en självklarhet bland kristna att ”Jesus
trendar”. Andlighet och kristen tro är tillbaka, sägs det. Själv är
jag ofta kritisk och ganska svårövertygad, så därför frågade jag 200 tonåringar
på Svenska alliansmissionens läger på Gullbrannagården: Pratar era vänner
utanför kyrkan om Gud? 56 procent svarade ja. Det var alltså lite mer än
hälften som bekräftade bilden. Fantastiskt – Gud gör comeback, åtminstone bland
en del ungdomar.