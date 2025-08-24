Fredrik Wenell frågade 200 tonåringar på Svenska alliansmissionens läger på Gullbrannagården: Pratar era vänner utanför kyrkan om Gud? Majoriteten svarade ja. Bilden visar ett kvällsmöte från förra årets Gullbrannaläger. Andreas Joakimson

Det har blivit en självklarhet bland kristna att ”Jesus trendar”. Andlighet och kristen tro är tillbaka, sägs det. Själv är jag ofta kritisk och ganska svårövertygad, så därför frågade jag 200 tonåringar på Svenska alliansmissionens läger på Gullbrannagården: Pratar era vänner utanför kyrkan om Gud? 56 procent svarade ja. Det var alltså lite mer än hälften som bekräftade bilden. Fantastiskt – Gud gör comeback, åtminstone bland en del ungdomar.