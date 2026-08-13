Att trivialisera svåra etiska frågor visar bristande omdöme

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Kanske var det bara en ogenomtänkt kommunikationsstrategi avsedd att nå förstagångsväljare på deras främsta hemmaarena. Inlägget där Nooshi Dadgostar (V) på engelska listar saker som hon älskar, toppat med I love abortion, låg bara uppe några dagar på Tiktok innan det togs bort från hennes konto. Ordvalet väckte, med rätta, starka reaktioner efter att Dagen uppmärksammat det. Förhoppningsvis insåg partiledaren själv, eller hennes kommunikationsteam, att svåra etiska frågor inte lämpar sig i det svepande, korta och lättsamma sociala medierformatet – särskilt inte när det varvades med andra, högt vardagliga, saker som Dadgostar älskar, som att ”bara ha roligt” eller ”vara en trevlig person”.



Sociala medier har blivit viktiga källor till politisk information och för var tredje förstagångsväljare fyller just Tiktok den funktionen. Även attityden till kanalerna har förändrats över tid. Från att ha betraktats som mindre trovärdiga blandas nu det tidigare flödet från influencers och vänner med innehåll från nyhetsredaktioner, politiska partier och organisationer från civilsamhället. Också Dagen finns i kanalerna.

Omdömeslöst att uttrycka sig så vårdslöst kring en fråga som många, inte minst kvinnor, våndas inför.

Innehållet som algoritmerna exponerar användarna för formar till stor del deras uppfattningar i olika frågor. Förhållandevis få klickar sig vidare för att fördjupa sig i komplexa frågor. De allra flesta fortsätter bara att scrolla. Om unga människor då gång på gång utsätts för förenklade budskap riskerar de att få en skev bild av verkligheten.



Just därför är det så omdömeslöst av Vänsterledaren – som vill få väljarnas mandat att leda landet och utforma dess lagstiftning – att uttrycka sig så vårdslöst kring en fråga som många, inte minst kvinnor, våndas inför.



Att politiker, i jakten på fler klick och större räckvidd, och i konkurrensen om potentiella nya anhängare, förlorar perspektiven och trivialiserar de frågor som de fått väljarnas förtroende att hantera, säger något – om både synen på sitt uppdrag och de väljare de faktiskt står till svars inför.



Alla kan förstås göra misstag. Dadgostars team var efterkloka nog att radera sitt.