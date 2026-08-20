Gästkrönika
Kanske tyder det på Jesus ständiga relevans och betydelse att så många vill muta in honom i sitt revir? Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson (S) valtalar i Stockholm.
Stefan Jerrevång/TT
Dick Harrison:
Skulle Jesus ha röstat på Magdalena Andersson?
Att pådyvla Jesus en politisk identitet är varken nytt eller originellt
Är Jesus socialdemokrat? Skulle han ha röstat på Magdalena Andersson i valet? Med tanke på att personen i fråga vandrade på jorden för snart två millennier sedan och aldrig uttalade sig partipolitiskt – eftersom de svenska partierna, eller för den delen Sverige som nation eller svenskarna som folk, inte existerade – kan frågorna tyckas bisarra på gränsen till tokiga. Men då glömmer vi att Sverige fortfarande har många troende kristna, och att även dessa har rösträtt.