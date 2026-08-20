Gästkrönika

Kanske tyder det på Jesus ständiga relevans och betydelse att så många vill muta in honom i sitt revir? Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson (S) valtalar i Stockholm. Stefan Jerrevång/TT

Dick Harrison:

Skulle Jesus ha röstat på Magdalena Andersson?

Att pådyvla Jesus en politisk identitet är varken nytt eller originellt