Gästkrönika

Kanske tyder det på Jesus ständiga relevans och betydelse att så många vill muta in honom i sitt revir? Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson (S) valtalar i Stockholm.

Dick Harrison:
Skulle Jesus ha röstat på Magdalena Andersson?

Att pådyvla Jesus en politisk identitet är varken nytt eller originellt

Publicerad Senast uppdaterad

Är Jesus socialdemokrat? Skulle han ha röstat på Magdalena Andersson i valet? Med tanke på att personen i fråga vandrade på jorden för snart två millennier sedan och aldrig uttalade sig partipolitiskt – eftersom de svenska partierna, eller för den delen Sverige som nation eller svenskarna som folk, inte existerade – kan frågorna tyckas bisarra på gränsen till tokiga. Men då glömmer vi att Sverige fortfarande har många troende kristna, och att även dessa har rösträtt.

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