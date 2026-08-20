Att vara politisk obunden är inte att sakna kompass

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Då och då får vi läsarmejl till redaktionen som menar att vi på ledarsidan inte lever upp till tidningens hållning om att vara partipolitiskt obunden. Vår ambition är dock fortsatt tydlig: att stå orubbligt i vår dubbla identitet som partipolitiskt obundna och på kristen grund. Visst händer det att vi trampar snett. Det vore högmodigt att påstå något annat. Men då är vår strävan att, så snart som möjligt, korrigera eventuella felsteg. Därför är dialogen med våra läsare så viktigt för oss.

Och bland dem finns hela bredden på den politiska skalan representerad, liksom en stor bredd i samfundstillhörigheten. I valtider är det särskilt viktigt för oss att ha i åtanke att de kristna väljarna inte är en homogen grupp. Det skulle därför vara helt främmande för oss att tala om för våra läsare hur de ska rösta, något vi ibland anklagas för.

Men det hindrar oss inte från att fortsätta granska, analysera och varna för de utvecklingar som vi ser som problematiska. Det vore att svika vårt uppdrag.

Vi menar också att partier vars idétraditioner innehåller auktoritära eller antidemokratiska inslag kräver särskild granskning, oavsett om dessa finns till höger eller vänster. Därför är vi extra vaksamma mot sådana krafters inflytande i svensk politik.

Att vara partipolitiskt obunden är inte samma sak som att vara värdeneutral, och vi gör inga anspråk på, och har heller inte möjlighet, att vara heltäckande i vår bevakning.

I det kortare perspektivet kan vårt innehåll ibland uppfattas som mer ensidigt. Händelser i omvärlden, politiska utspel, beslut eller avslöjanden kan göra att ett visst ämne eller en viss politisk aktör under en tid hamnar i fokus. Så måste en ledarsida kunna fungera. Men över tid är vår ambition att läsarna ska möta en bredd av ämnen, perspektiv och politiska röster – och kunna lita på att vår granskning inte styrs av partipolitiska sympatier.





Vår ambition är att läsarna ska möta en bredd av ämnen, perspektiv och politiska röster – och kunna lita på att vår granskning inte styrs av partipolitiska sympatier.

Vår kristna grund innebär inte att Bibeln ger enkla svar på varje politisk fråga. Men den kristna tron formar vår blick på både människan och samhället. Människan är skapad till Guds avbild, oändligt värdefull och samtidigt ofullkomlig. Vi tror på människans ansvar, på möjligheten till förlåtelse och upprättelse, och på ett hopp som sträcker sig längre än politikens möjligheter. Ur den övertygelsen vill vi också betrakta och kommentera vår samtid.