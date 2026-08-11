Under några år var jag antingen gravid eller ammande och hade dagarna i ända en liten barnaskara runt benen. Ibland påminns vi om hur det var när familjen kom till kyrkan på söndagar. Vi tog våra småttingar och satte oss långt fram för att de skulle se vad som hände i kyrksalen, innan vi fortsatte gudstjänsten i ett kök och på en lekmatta i ett rum vid sidan om. Och jag älskade det livet.