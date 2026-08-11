Gästkrönika

Siluett av ung man i keps framför molnig himmel. Text: Kyrkan genom livet.
”Livet som tonårsförälder innehåller allt och lite till”, skriver Maria Furusand.

Maria Furusand:
Jag var livrädd för att bli tonårsförälder – men jag älskade det

Ge inte upp! Fortsätt att be för din tonåring – fortsätt att visa vägen 

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Under några år var jag antingen gravid eller ammande och hade dagarna i ända en liten barnaskara runt benen. Ibland påminns vi om hur det var när familjen kom till kyrkan på söndagar. Vi tog våra småttingar och satte oss långt fram för att de skulle se vad som hände i kyrksalen, innan vi fortsatte gudstjänsten i ett kök och på en lekmatta i ett rum vid sidan om. Och jag älskade det livet. 

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