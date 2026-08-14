Gästkrönika

På valdagen röstar vi på olika partier. På söndagen delar vi samma bröd. Kan kyrkan visa världen att det som förenar oss är starkare än det som skiljer oss åt? Johan Nilsson/TT

Ida-Maria Brengesjö:

Vad händer med församlingen efter den 13:e september?

Vi ska fortsätta be tillsammans och bära varandras bördor också när vi inte är överens.