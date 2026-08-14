Gästkrönika
På valdagen röstar vi på olika partier. På söndagen delar vi samma bröd. Kan kyrkan visa världen att det som förenar oss är starkare än det som skiljer oss åt?
Johan Nilsson/TT
Ida-Maria Brengesjö:
Vad händer med församlingen efter den 13:e september?
Vi ska fortsätta be tillsammans och bära varandras bördor också när vi inte är överens.
Söndagen den 13 september går Sverige till val. Under månader har vi hört argumenten, sett utspelen och förmodligen hunnit både hålla med och bli provocerade. Nu är det upp till oss att rösta på det parti vi tror bäst kan leda Sverige. Och vi kommer att rösta olika.