En paj att bjuda på när hösten kommer

Ingredienser: Knäckig smet: 150 g smält smör

2 dl socker

0,5 dl grädde

1,5 dl mjöl

3 dl havregryn

0,5 dl sirap

0,5 tsk bikarbonat

0,5 tsk salt Äppelfyllning: 5 äpplen

1 msk kanel

1 tsk kardemumma

1 ägg

1 msk citronsaft

Nu får jag väl ändå säga det? Att det är höst. Sommaren ligger bakom oss och framför oss har vi rödgula löv, frisk luft, tända ljus, brödbak och vardag.

Allt som oftast älskar jag vardag. Att få jobba med något som är utvecklande, och sätter en ton i mitt liv. Att få forma mitt liv med rutiner och val som får mig att må bra och spendera tid med människor runt omkring mig. Jag märker mer och mer att de rutiner som jag lär mig att ha, formar mig och hjälper mig. Några favoriter är morgonpromenader, återkommande fikastunder och att bada utomhus.

När jag sätter örat mot vad som verkar hända i vårt land – så hör jag om hur människor lär känna Jesus i princip överallt och jag kan inte låta bli att tänka på hur många människor som varit och är viktiga i det. När jag lyssnar på vittnesbörd av vänner så låter det ungefär såhär; ”Jag fick en bibel av…” ”Några tog med mig för att plocka bär” ”Det är fantastiska grannar som hjälper mig klippa gräset” ”Hon såg mig”. Det är olika händelser där vanliga människor får hjälpa andra vanliga människor att hitta Jesus och sen också hjälpas åt att fortsätta på vägen med honom. Där behövs det att vi alla hjälps åt, att vi skapar rutiner i vår vardag som gör att vi inkluderar andra och lär oss att lyfta blicken från oss själva till andra.

Ett sätt att göra det på är att baka en äppelpaj och fundera över ”vem ska jag bjuda denna på?”, och tänk vilken tur att här kommer ett recept på min bästa äppelpaj som du bäst serverar ljummen med glass eller vaniljsås.

Gör så här:

1. Sätt ugnen på 180 grader

2. Smält smöret och blanda ner alla ingredienser till smeten

3. Lägg bakplåtspapper i en springform

4. Bred ut hälften av smeten i botten på formen

5. Ställ in formen i ugnen i cirka 7 minuter. Under tiden förbereder du äpplena

6. Riv äpplena och blanda med resterande ingredienser

7. Lägg äppelfyllningen över botten

8. Toppa med resten av smeten över äppelfyllningen

9. Sätt in pajen i ugnen i ca 30 minuter, tills pajen är gyllene

10. Servera med glass, grädde eller vaniljvisp