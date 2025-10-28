När extremism vill få fotfäste kan man inte stillatigande se på

Niqab och burka syftar till att kontrollera och förtrycka kvinnor, något vi aldrig kan acceptera, skriver Elisabet Lann. Michael Wave & Kristdemokraterna

Jakob Norrhall är liberal. För det må han vara ursäktad. Men när han i Dagen försöker vända Kristdemokraternas förslag om att förbjuda burka och niqab i offentliga miljöer till en fråga om ”religionskrig” är det ett eko av den principfasta aningslöshet som under årtionden präglat svensk offentlighet. En aningslöshet som lett till eskalerande problem med integration och som innebär ett enormt svek gentemot uppemot ett par hundratusen flickor och kvinnor som lever under hedersförtryck här i Sverige, och mot alla som övergetts åt de parallellsamhällen som tillåtits växa fram. Bara för att det inte drabbar oss – vi som haft förmånen att växa upp i ett av världens mest jämlika, jämställda och fria länder.