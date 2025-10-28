Debatt | Burka och niqab

När extremism vill få fotfäste kan man inte stillatigande se på

Det finns en värderingshierarki som måste värnas, där människovärdet är det centrala som i sin förlängning leder till mänskliga rättigheter, inklusive religionsfrihet, skriver Elisabet Lann, KD, i en replik.

Niqab och burka syftar till att kontrollera och förtrycka kvinnor, något vi aldrig kan acceptera, skriver Elisabet Lann.
Elisabet Lann (KD) Sjukvårdsminister, Partistyrelseledamot, Ordförande för Kristdemokraternas arbetsgrupp Politik för stärkt samhällsgemenskap


Jakob Norrhall är liberal. För det må han vara ursäktad. Men när han i Dagen försöker vända Kristdemokraternas förslag om att förbjuda burka och niqab i offentliga miljöer till en fråga om ”religionskrig” är det ett eko av den principfasta aningslöshet som under årtionden präglat svensk offentlighet. En aningslöshet som lett till eskalerande problem med integration och som innebär ett enormt svek gentemot uppemot ett par hundratusen flickor och kvinnor som lever under hedersförtryck här i Sverige, och mot alla som övergetts åt de parallellsamhällen som tillåtits växa fram. Bara för att det inte drabbar oss – vi som haft förmånen att växa upp i ett av världens mest jämlika, jämställda och fria länder.

