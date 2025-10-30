Debatt | Prästkrage

Det är inte som att pastorerna fått sin tjänst i ett flingpaket

De har fått den från den eller de församlingar som har känt igen en kallelse över deras liv och avskilt dem till tjänst, skriver Filip Larsson i en replik.

Filip Larsson Filip Larsson Filip Larsson pastor och föreståndare, Partille pingstförsamling – Vallhamrakyrkan
Det kan finnas många skäl att som pastor i en frikyrka bära skjorta med frimärkskrage. Kanske är man pastor inom Equmeniakyrkan, där både kragar och kaftaner varit etablerade i grundarsamfunden sedan många decennier tillbaka. Själv är jag pastor i en pingstförsamling och bär därför mycket sällan krage. När jag gör det är det för att i vissa sammanhang – som vigslar, begravningar eller andra offentliga situationer – signalera vad jag har för roll på ett sätt som den som är ovan vid kyrka och kristen tro förstår.

