När kommer Mohamsson ta tag i troende elevers utsatthet?

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

I en intressant debatt i Göteborgs-Posten lyfter forskaren Christopher Ali Thorén muslimska elevers utsatthet i svensk skola. Han uppmanar Göteborgs stad att kartlägga problemen, utbilda skolpersonal i islamofobi, ta fram kommunala riktlinjer för fasta och bön samt att satsa på muslimska ungdomar. Detta, menar Ali Thorén som doktorerat på muslimer i skolan, hotar inte den sekulära skolan.

Som ett nu för tiden ovanligt pålitligt brev på posten får han mothugg och anklagas för att gå shariaförespråkares ärenden. I skolan, menar Caroline Thelning, grundare av organisationen Kvinnokraft 4.0, måste barnen få en fristad från föräldrarnas religion. Som förväntat framgår det ingenstans i replikantens rätt så religionsfientliga text att även barn har rätt till tro. Likaså blandar hon ihop korten när hon talar om ett ”sekulärt samhälle”. Ett sådant blir per definition förtryckande. En sekulär stat däremot, en som inte gör skillnad mellan tros- och livsåskådningar, är värd att värna.

Nog har Thelning en poäng i att skolan måste stötta de barn som mot sin vilja får sina friheter begränsade. Men skolan ska inte vara något slags religionspolis. Som en utbildande och fostrande institution är dess uppdrag att visa eleverna de lagstadgade demokratiska rättigheterna och ge dem grundtryggheten att själva göra ett fritt val: tro, byta tro eller inte tro.

Skolans strävan är måhända att vara sekulär, men sorgligt nog mynnar det alltför ofta ut i traderandet och befästandet av fördomar mot troende barn.

Ali Thorén, som har ett inifrånperspektiv som konverterad muslim, försöker göra en poäng av att allt muslimska barn önskar är samma rättigheter som kristna. Den faller dock (troligen omedvetet från hans sida?) platt.

Ja, det är allvarligt att muslimska barn känner otrygghet och upplever kränkningar utifrån sin tro. Detta måste skolan motverka med emfas. Men vet Ali Thorén att kartläggningar visar att hälften av de kristna eleverna upplever samma sak: mobbning, kränkande kommentarer från lärare, fördomar och nej från rektorn att på rasten samlas och be?

Det kunskapslyft kring muslimska elever som efterfrågas hade alltså med fördel kunnat vidgas till att, naturligtvis utifrån varje religions egenart och förutsättningar, omfatta troende elever oavsett religion. Skolans strävan är måhända att vara sekulär, men sorgligt nog mynnar det alltför ofta ut i traderandet och befästandet av fördomar mot troende barn. När får vi se den liberala utbildningsministern Simona Mohamsson ta tag i detta?