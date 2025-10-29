Bibeln är vårt enda facit om Gud - men vilken auktoritet ger vi ordet i dag?

Låt oss i ödmjukhet tro att Gud, bättre än någon annan, vet vad som är bäst för människan i evighetens ljus, inte bara för nuet, skriver Tommy Pettersson. Aaron Burden & privat foto

När vi gick i skolan fick vi allt emellanåt prov på vad vi kunde. Läraren rättade alla prov mot det facit han hade. De frågor som man inte klarat av fick en bock i kanten. Facit sa att vi fick plugga vidare för att förstå vad vi lärde. Utan facit skulle vi aldrig haft en möjlighet att komma fram till rätt kunskap. Utan facit hade vi aldrig rätt förstått de svåra frågorna.