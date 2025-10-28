Gå försiktigt, Birgitta Ed

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

En insändare i Dagens Nyheter väcker min nyfikenhet. ”Statsministerns fru får mig att lämna Svenska kyrkan”, skriver socionomen Jonas Danielsson. Han reagerar på ”att hon säger att hon vet att Gud finns samtidigt som hon är med och påverkar politiska beslut och bjuder hem friskolor till Sagerska palatset”.

Ja, Ulf Kristerssons hustru Birgitta Ed rör sig i en gråzon där rollerna som präst och statsministerns maka möts. Hon är prästvigd sedan tre år och har dessförinnan vad någon kanske skulle kalla en karriär främst i Mammons tjänst. På cv:t står pr-byråer, eurokampanjer, Timbro och Öhman Fonder. Inget suspekt med det.

Men så sent som i mitten av oktober skrev DN om en middag i statsministerns bostad Sagerska palatset för Europaskolan, en friskola i Strängnäs. Värdinna: Birgitta Ed, skolans vice ordförande. Samtalsledare: Ulf Kristerssons nära medarbetare, statssekreteraren Johan Stuart.

”Birgitta Ed bor på Sagerska och kan naturligtvis använda huset för egna möten”, skriver Ulf Kristerssons pressekreterare Linn Laurin till DN. Men platsen är betydligt mer än ett hem. Den är en maktens boning. Nog finns en glidning här, en gråzon mellan lobbyverksamhet, politik och tro.

Jag skulle inte lämna kyrkan på grund av en middag på Sagerska.

I frikyrkan är det sällan komplicerat. Att en pastor samtidigt är framgångsrik företagare är ingen motsägelse, förhoppningsvis använder hen sina pengar till församlingens bästa och Guds rike. För mig som katolik går det däremot inte alls ihop, jag kommer från en tradition av präster som avger fattigdomslöfte och en kardinal som längtar bort från Babylons guldglans, hem till klostrets stilla egendomslöshet.

Jag skulle inte lämna kyrkan på grund av en middag på Sagerska. Inte heller skulle jag peka med hela handen och konstatera att Birgitta Ed agerar olämpligt. Men jag har ändå lite svårt att få ihop det. Det känns som att såväl Ed som hennes make och Svenska kyrkan måste vandra mycket försiktigt här. De rör sig i ett land där gränserna är vaga och minfälten många. Det får aldrig råda några tvivel om vad som är kyrka, stat, pr-verksamhet och partipolitik.