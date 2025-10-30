Debatt | Mod

Svensken har blivit feg – vi tystnar hellre än sticker ut

Den som försöker vara neutral mellan rätt och fel kommer alltid att upptäcka att han i slutändan står på det ondas sida, skriver Gabriel Külen.

Gabriel Külen föreläsare och influencer, författare och diakon i syrisk-ortodoxa kyrkan
Det finns en tystnad som är värre än hat: den feghet som klär sig i toleransens mantel. Sverige, som en gång fostrade modiga tänkare, missionärer och sanningssökare, har blivit ett land där människor hellre tystnar än riskerar att bli kallade ”fel sak”. Vi har bytt sanning mot bekvämlighet och övertygelse mot konsensus. I ett land som älskar trygghet har vi gjort konformiteten till dygd och modet till last.

