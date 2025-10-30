Debatt | Mod
Svensken har blivit feg – vi tystnar hellre än sticker ut
Den som försöker vara neutral mellan rätt och fel kommer alltid att upptäcka att han i slutändan står på det ondas sida, skriver Gabriel Külen.
Vår tystnad är inte neutral. Den formar ett samhälle där lögnen får växa, där barn förvirras och där sanningen förvandlas till något farligt, skriver Gabriel Külen.
Ernie A. Stephens
Det finns en tystnad som är värre än hat: den feghet som klär sig i toleransens mantel. Sverige, som en gång fostrade modiga tänkare, missionärer och sanningssökare, har blivit ett land där människor hellre tystnar än riskerar att bli kallade ”fel sak”. Vi har bytt sanning mot bekvämlighet och övertygelse mot konsensus. I ett land som älskar trygghet har vi gjort konformiteten till dygd och modet till last.