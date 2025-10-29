Debatt | Alkohol och krig

Viktigt reglera tillgång till och marknadsföring av alkohol

När vapnen tystnar börjar en annan kamp, kampen mot de osynliga konsekvenserna. För många män blir alkoholen ett sätt att dämpa trauman, och barnen blir de tysta offren, skriver Johanna Davén

När obearbetade trauman möter fattigdom och brist på stöd blir alkoholen för många män en tillflykt, och krigets följder går i arv, skriver Johanna Davén.
Johanna Davén generalsekreterare, IOGT-NTO-rörelsen
Publicerad

Miljontals människor lever just nu mitt i krig och kriser. Förr eller senare kommer freden. Men när vapnen tystnar börjar en annan kamp, kampen mot de osynliga konsekvenserna. För många män blir alkoholen ett sätt att dämpa trauman, och barnen blir de tysta offren.

