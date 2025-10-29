Viktigt reglera tillgång till och marknadsföring av alkohol

När obearbetade trauman möter fattigdom och brist på stöd blir alkoholen för många män en tillflykt, och krigets följder går i arv, skriver Johanna Davén. Md Mahdi

Miljontals människor lever just nu mitt i krig och kriser. Förr eller senare kommer freden. Men när vapnen tystnar börjar en annan kamp, kampen mot de osynliga konsekvenserna. För många män blir alkoholen ett sätt att dämpa trauman, och barnen blir de tysta offren.