Nåd kan också vara att ge barnen ett sommarlov att minnas

Inte alla barnfamiljer har ekonomiska förutsättningar att skicka barnen på sommaraktiviteter. För hemestrande barn innebär sommaren ofta ensamhet och utanförskap när kompisar och klasskamrater åker i väg och inga pengar finns till aktiviteter på hemmaplan. Andreas Joakimson

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

På sommaren blir den ekonomiska utsattheten hos många barnfamiljer extra tydlig. Den årstid som många av oss förknippar med efterlängtad avkoppling, kanske en utlandsresa och nya upplevelser, innebär för andra ekonomisk stress över ökade matkostnader, inställda vardagsaktiviteter och utanförskap. Mer än hälften av alla barnfamiljer oroar sig över ekonomin inför sommaren, enligt Frälsningsarmén, som tillsammans med andra samfund och organisationer delar ut matkassar och arrangerar sommaraktiviteter för hemmavarande barn.

trots minskade statsbidrag, g

Samtidigt är det anmärkningsvärt att barnfamiljer i ett av världens rikaste länder är beroende av hjälp utifrån för att klara sommarmånaderna. Att civilsamhället kliver in, trots minskade statsbidrag, gör insatsen än mer beundransvärd.



När skolorna stängt för terminen och alla måltider ska serveras hemma pressas hushållskassorna. Var tredje ensamstående förälder med barn stannar hemma under sommarlovet för att spara pengar, och det finns föräldrar som själva hoppar över måltider för att barnen ska bli mätta. För många barn innebär den allt vanligare hemestern också ensamhet, när vänner och klasskamrater rest i väg och inga pengar finns för aktiviteter på hemmaplan.

Många av oss har ekonomiskt utrymme och under semesterledigheten även tiden att visa denna omsorg.

Men det goda samhället byggs tillsammans. Och i väntan på att kommuner och regioner kliver in och tar sitt ansvar finns fler sätt att underlätta tillvaron för andra. Ibland krävs förhållandevis lite för att göra stor skillnad. Att bidra till civilsamhällets aktörer är ett sätt. Att storhandla online, och klicka i några extra godsaker som skänker andrum och lite vardagslyx åt någon bekant, är ett annat. Det kräver bara några knapptryckningar och en adress, och så levereras matkassarna till ytterdörren.

Det går också att skapa oförglömliga barndomsminnen genom att beställa åkbiljetter till någon nöjespark, i en mängd varianter och paketlösningar, direkt hem till någons brevlåda. Och många av oss har – även efter de egna sommarutgifterna – ekonomiskt utrymme och under semesterledigheten även tiden att visa denna omsorg.

Av respekt för mottagarens integritet och värdighet, kan också ”nåden” från en anonym avsändare, för att parafrasera aposteln Paulus, ”nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet, till Guds ära”.