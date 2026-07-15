Debatt | kristen etik och politik
Kristen etik måste också skydda brottsoffren
Den kristna traditionen har i praktiken länge gjort skillnad mellan den enskildes moraliska liv och statens ansvar att upprätthålla rättvisa och fred, skriver Carl Eos.
Kriminalpolitiken kan inte bedömas utifrån den enskilde gärningsmannens situation, skriver Carl Eos.
Roman Rezor
Under de senaste åren har flera vänsterliberala debattörer hävdat att regeringens kriminal-, migrations- och integrationspolitik står i strid med kristen etik. Skärpta straff, en mer restriktiv migrationspolitik och högre krav på den som vill bli svensk medborgare har beskrivits som uttryck för hårdhet och brist på medmänsklighet. Den kristna hållningen, menar de, borde vara den motsatta.