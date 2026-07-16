Debatt | kyrka i politiken

Om kyrkorna tiger, vem ska då tala?

Nationellt behövs en tydligare kristen samhällsröst, skriver Lars-Gunnar Sandberg.

Stockholm Sankt Eriks katolska domkyrka
Lars-Gunnar Sandberg Lars-Gunnar Sandberg Lärare, Missionär och Pastor
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När Sverige går in i valrörelse hörs många röster: partierna, näringslivet, facken, intresseorganisationer och opinionsbildare. En röst som däremot ofta blir märkligt lågmäld är de kristna samfundens. Kyrkorna och kristna organisationer finns i hela landet, de möter människor i utsatthet varje vecka och bär på en lång tradition av socialt ansvar. Ändå tycks de ofta tveka inför att ta plats i den offentliga debatten. Med tanke på det höga antalet kyrkobesökare varje söndag i vårt land, cirka 250 000 till 300 000, saknas en klar profilering av det kristna budskapet i valet.

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