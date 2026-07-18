Kultur

Peter Sandwall avslöjar gospelns okända rötter i ny bok

I sin nya bok avslöjar musikprofessorn att musikens trådar även sträcker sig via Afrika tillbaka ända till fornkyrkans tid

Musikprofessorn Peter Sandwall är aktuell med boken ”This Is My Story – This Is My Song” om gospelmusikens historia.
Urban Thoms Reporter
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Kan det vara så att gospelmusikens rötter slingrat sig en helt annan väg till Amerika än man tidigare trott? Den frågan drev musikprofessorn Peter Sandwall att i tio års tid gräva djupare i genrens historia än någon annan tidigare gjort. Resultatet som publiceras i en ny bok är banbrytande.

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