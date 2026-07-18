Kultur
Peter Sandwall avslöjar gospelns okända rötter i ny bok
I sin nya bok avslöjar musikprofessorn att musikens trådar även sträcker sig via Afrika tillbaka ända till fornkyrkans tid
Musikprofessorn Peter Sandwall är aktuell med boken ”This Is My Story – This Is My Song” om gospelmusikens historia.
Erlend Berge
Kan det vara så att gospelmusikens rötter slingrat sig en helt annan väg till Amerika än man tidigare trott? Den frågan drev musikprofessorn Peter Sandwall att i tio års tid gräva djupare i genrens historia än någon annan tidigare gjort. Resultatet som publiceras i en ny bok är banbrytande.