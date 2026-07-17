Debatt | Krisen i DR Kongo
Sverige måste agera för varaktig fred i Kongo
Nu ser vi ett behov av att Sverige agerar för att hjälpa befolkningen i Demokratiska Republiken Kongo (DRK), skriver representanter för Nätverket fred i Kongo
De stora humanitära insatserna räcker inte till för att täcka behoven, skriver representanter för Nätverket fred i Kongo. På bilden: Ebolaoffer som ska begravas i Beni, som är epicentrum för ebolautbrottet, i Norra Kivu, DR Kongo.
Paul Hansen
Sverige har starka band med Demokratiska Republiken Kongo (DRK) sedan över hundra år tillbaka, framför allt via kyrkokontakter som ett resultat av svensk mission. Svenska Missionsförbundets första missionärer kom till Kongo på 1880-talet. Den svenske baptistmissionären E.V. Sjöblom blev en betydelsefull visselblåsare som informerade omvärlden om kung Leopolds fruktansvärda övergrepp på befolkningen. Som ett resultat av svensk pingstmission finns för närvarande cirka 4,5 miljoner medlemmar i pingstkyrkor i det så kallade Stora sjöområdet.