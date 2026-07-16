Gästkrönika

”Sanningen kan finnas också på TikTok, men den avgörs inte av vad algoritmerna hävdar” skriver Emma Audas som menar att läran måste hålla för att prövas.

Emma Audas:
Är det dags för ett nytt konventikelplakat?

Visst ska vi värna läran, men rädslan är en dålig väktare

Publicerad

En gång kom min lillasyster hem från ett barnläger med svar på många knepiga frågor. Det jag minns särskilt väl är att hon hade fått veta hur Adam och Noa kunde bli mer än 900 år gamla. Noas son Sem blir bara 600, Abraham 175 och till slut de ”åttio, om krafterna står bi” som Psaltaren 90 talar om.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

youtube krönikor gästkrönika emma audas ledare tiktok teologi

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning