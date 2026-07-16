Gästkrönika

”Sanningen kan finnas också på TikTok, men den avgörs inte av vad algoritmerna hävdar” skriver Emma Audas som menar att läran måste hålla för att prövas. Lala Azizli / Unsplash

Emma Audas:

Är det dags för ett nytt konventikelplakat?

Visst ska vi värna läran, men rädslan är en dålig väktare