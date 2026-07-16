Gästkrönika
”Sanningen kan finnas också på TikTok, men den avgörs inte av vad algoritmerna hävdar” skriver Emma Audas som menar att läran måste hålla för att prövas.
Lala Azizli / Unsplash
Emma Audas:
Är det dags för ett nytt konventikelplakat?
Visst ska vi värna läran, men rädslan är en dålig väktare
En gång kom min lillasyster hem från ett barnläger med svar på många knepiga frågor. Det jag minns särskilt väl är att hon hade fått veta hur Adam och Noa kunde bli mer än 900 år gamla. Noas son Sem blir bara 600, Abraham 175 och till slut de ”åttio, om krafterna står bi” som Psaltaren 90 talar om.