Debatt | krist i kristdemokraterna

KD:s namn är en deklaration – inte en kvalitetsstämpel

Namn med identitetsmarkörer, såsom "krist"- i Kristdemokraterna, handlar inte alltid om prestation, skriver Per Landgren i en replik

Att inte leva upp till de ideal som ett namn uttrycker innebär inte i sig att rätten till namnet går förlorad, skriver Per Landgren. Bilden: Ebba Busch (KD) under Almedalsveckan i Visby 2026.
Per Landgren Per Landgren Fil.dr. Riksdagsledamot (KD) 1998-2006
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I debatten om Kristdemokraternas partinamn har Joel Halldorf påmint om att ett parti som bär prefixet krist- inte bör förvånas när kristna ”läser innantill”. Jonas Segersam har framhållit att Kristdemokraterna inte är kristen tro omsatt i dagspolitik. Caesar Ivarsson har i sin tur citerat Jacob Rudenstrands som skriver att tron ska pröva politiken, inte legitimera den.

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kristdemokraterna debatt krist i kristdemokraterna 02-07-2026 debatt

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