”Känslor kan stanna på insidan och vara svårlästa, men ändå högst verkliga”

Olof Holmgren Ålder: 66 år. Bor: Brattland/Åre. Familj: Hustru Katrin sedan 44 år tillbaka. Två syskon med en massa barn och barnbarn. Gör: "Jobbonär" på mindre deltid inom nyföretagsrådgivning. Naturguidningar, musik- och olika konsultinsatser via eget företag.

Tidigare pastorn Olof Holmgren stör sig på bilden att Gud inte kan agera förrän vi "krattat manegen åt honom med uthållig och repetitiv lovsång". Själv möter han ofta Gud i naturen, gärna vid elden med en kopp kokkaffe i handen.

1. Hur skulle du beskriva ditt nuvarande sinnestillstånd?

– Tacksamhet över att hustruns stora hjärtoperation verkar ha gått bra. Jag är tillfreds med livet och ser fram emot vår nya tillvaro som pensionärer. Spänd på Bykyrkans fortsatta resa med de möjligheter som nybygget ger efter år av trångboddhet och funderingar på nästa steg.

2. Berätta om en händelse som präglat ditt liv?

Olof Holmgren bor i Åre och är engagerad i Bykyrkan. Privat

– Att med några års mellanrum få följa båda föräldrarna fram till evighetens port har präglat mig. Jag fick förmånen att höra deras ord om vad de såg och uppleva friden i rummet.

3. Vilket samtalsämne hamnar du oftast i med nya människor efter de vanliga artighetsfraserna?

– Det beror på vilka frågor den jag samtalar med är intresserad av.

4. När tvivlar du på dig själv?

– När jag med kort varsel förväntas göra ett gitarrsolo.

5. Nämn ett bönesvar du fått.

– Vid sex års ålder snubblade jag på ett vedträ och föll så att vänster hand hamnade i en elektrisk yxa. Efter två kraftiga hugg var handen mycket skadad, men läkarna lyckades lappa ihop den och skarva ihop ringfingrets avslitna sena. Långfingrets sena var dock försvunnen och skulle ersättas vid en senare operation. Fingret blev familjens dagliga böneämne och någon dag före operationen, när jag sträckte ut min hand mot en leksak, började fingret fungera igen. Jag vet exakt var jag var när Den Store Läkaren grep in. Han lämnade inte ett enda spår efter sig, till skillnad mot de jordiska läkarna, som jag ändå är tacksam för.

6. Vilken politisk fråga kan du inte tänka dig att kompromissa med?

– Galenskapen i att månadslönen för en asylsökande snart måste vara minst 34 000 kr. Det säger också något om hur vi värderar sjukvårdspersonal som inte ofta når den lönenivån.

7. Vad skäms du över?

– När jag agerat ogenomtänkt med bristande konsekvenstänk som drabbar andra. Dessvärre innebär stigande ålder inte en automatisk vaccination mot sådant.

8. Vilken är din största talang?

– Jag tror jag är ganska flexibel och förhoppningsvis därför användbar i olika sammanhang. Jag gillar att vända på kepsen och tänka att då plötsligt börjar en helt ny dag.

9. I vilka sammanhang blir du obekväm?

– Jag har svårt när någon tycker sig sitta inne med hela sanningen, men bevisligen inte gör det – och inte heller är intresserad av alternativa synsätt. Då kan jag utmana. Jag har också svårt att vara tyst när bilden av Gud är att han inte kan göra något förrän vi krattat manegen åt honom genom till exempel uthållig och repetativ lovsång. Den gudsbilden stör mig ibland så mycket att det blir obekvämt både för mig och andra.

10. Vilket tv-program skulle du vilja vara med i?

– Hm … i stunder av hybris kanske Sveriges Mästerkock. Annars ett fiske- eller ett naturprogram.

11. När möter du Gud?

– Främst i stillheten ute i naturen, ofta vid en eld. Alla mina viktiga livsval och beslut har fattats i den miljön efter att ha delat en kaffe och ett samtal med Gud. Jag försöker också träna på att känna igen Gud i vardagslunken vid sidan om gudstjänstlivet och den personliga andakten.

12. Har du någon fobi?

– Nej, jag tror inte det. Men den frågan kanske borde besvaras av andra i min närhet.

13. Viken uppfattning om dig tycker du inte stämmer?

– Att jag ibland uppfattas som lite känslokall. Känslor kan stanna på insidan och vara svårlästa, men ändå högst verkliga.

Helt ärligt tycker jag att ateister är rejält troende människor om man tror att slumpen har skapat allt. Den starka tron har inte jag.

14. Vilket är svenska språkets vackraste ord?

– Förnöjsamhet.

15. Hur föreställer du dig livet efter döden?

– Som här, när detta livet är som bäst. Jag har därför svårt att tänka mig en tillvaro helt utan snö, den behövs för fullkomligheten. Sedan, lite mer seriöst, tror jag det blir ett fantastiskt skapande eftersom Gud måste ha haft stora tankar för hela universum. Vad det skulle vara vet vi ju inte så mycket om eftersom Bibeln främst fokuserar på att reparera, återställa och nyskapa människan och skapelsen. Men det nya måste handla om mer än bara det som händer på vår lilla planet, den är ju inte ens som en ärta om vi ser till universum som helhet.

16. Vilket är ditt tydligaste barndomsminne?

– Jag har inte något som tydligt sticker ut, utan många mindre bilder. Händelserna runt olyckan med yxan, när min storasyster höll på att kvävas av en karamell vid min sida i bilen, härliga upplevelser med familjen och släkten, min rädsla för åskan, tankar på livet och relationerna i hemförsamlingen.

17. Vad vill du ska spelas på din begravning?

– Jag har nog aldrig tänkt på det. Men kanske min vän Ingemar Olssons ”Hoppet som bär mig”. Den har funnits med på min egen repertoar genom livet och sammanfattar väl min livshållning.

18. Genom vilket konstnärligt verk har du tydligast upplevt kontakt med Gud.

– Musik och annan mänsklig skapad konst i all ära, men Skaparens egna konstverk i form av naturen och att vi människor är originella och fantastiska konstverk som vittnar om Gud. Helt ärligt tycker jag att ateister är rejält troende människor om man tror att slumpen har skapat allt. Den starka tron har inte jag.

19. Vilken är din käraste ägodel?

– Eftersom frun inte är en ägodel får det bli min gamla Fender-bas.

20. På vilken plats är du som lyckligast?

– Svår fråga … kan vara väldigt olika. Men visst; en fjällsjö med huggvillig öring är svårslagen, liksom en spelning, resor eller annat som delas med vänner. Och förstås en fin gudstjänst, en god middag med hustrun – allt är toppklass!