Engagera dig – det gör skillnad

Podd | Dagens föräldrar
När Alex Bengtsson blev pappa förändrades allt. Han lämnade ett tungt missbruk bakom sig och fann ett nytt fokus i livet – både som prästkandidat och som fotbollstränare för dotterns lag i Knivsta.
I det här avsnittet berättar han om glädjen och ansvaret i föräldraskapet, hur han tar barnens drömmar på allvar, och varför det kan finnas ett högre syfte med att engagera sig i deras vardag. Lyssna på berättelsen om att ta vara på tiden med sina barn, skapa minnen tillsammans och hitta sin egen väg som engagerad vuxen.