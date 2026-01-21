Engagera dig – det gör skillnad

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Podden utkommer varje onsdag.

När Alex Bengtsson blev pappa förändrades allt. Han lämnade ett tungt missbruk bakom sig och fann ett nytt fokus i livet – både som prästkandidat och som fotbollstränare för dotterns lag i Knivsta.

I det här avsnittet berättar han om glädjen och ansvaret i föräldraskapet, hur han tar barnens drömmar på allvar, och varför det kan finnas ett högre syfte med att engagera sig i deras vardag. Lyssna på berättelsen om att ta vara på tiden med sina barn, skapa minnen tillsammans och hitta sin egen väg som engagerad vuxen.