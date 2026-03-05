Gästkrönika
Slavhandel under 1800-talet.
Arkivbild/Public Domain
Dick Harrison:
Vi talar för lite om kristendomens goda bidrag i världshistorien
Nattsidorna är väldokumenterade – men reformkrafterna är lika verkliga
I min verksamhet som historiker är det regel snarare
än undantag att jag konfronterar påståenden om hur vedervärdigt kristna har
agerat i förfluten tid, med kättarbål, korståg, intolerans och allsköns
rättsövergrepp. Däremot möter jag sällan hänvisningar till de många processer,
kampanjer och projekt som kristna tagit initiativ till för att göra världen
bättre, detta trots att källäget är utomordentligt.