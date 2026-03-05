Gästkrönika

Slavhandel under 1800-talet.

Dick Harrison:
Vi talar för lite om kristendomens goda bidrag i världshistorien

Nattsidorna är väldokumenterade – men reformkrafterna är lika verkliga

Publicerad

I min verksamhet som historiker är det regel snarare än undantag att jag konfronterar påståenden om hur vedervärdigt kristna har agerat i förfluten tid, med kättarbål, korståg, intolerans och allsköns rättsövergrepp. Däremot möter jag sällan hänvisningar till de många processer, kampanjer och projekt som kristna tagit initiativ till för att göra världen bättre, detta trots att källäget är utomordentligt. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

slaveri gästkrönika krönikor inkvisitionen häxprocesserna dick harrison ledare

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning