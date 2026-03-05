Förebilder formar framtidens värderingar

Ge oss historier som bygger, som visar att omsorg om varandra och om vår jord är två sidor av samma mynt, skriver Maria Borgehammar (KD). Bilden: Familjen Ingalls i tv-serien ”Lilla huset på prärien”. Pressbild

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Under min uppväxt fanns det ett överflöd av böcker, serier och filmer som tydligt påvisade skillnaden mellan rätt och fel. Fantomen, som vigde sitt liv åt att bekämpa orättvisor, var en sådan förebild. Likaså böckerna om Narnia, där den eviga kampen mellan gott och ont stod i centrum. I Lilla huset på prärien fick vi följa en familj i en liten by där samarbete och generositet var avgörande för överlevnad. Invånarna klarade sig bara genom att hjälpa varandra mot sjukdomar, torka, dödlighet och andra hot mot deras överlevnad.

Dessa berättelser formade värderingar. De visade att det goda inte bara var eftersträvansvärt utan också nödvändigt. De erbjöd förebilder som inspirerade till att göra rätt. Även mer lättsamma ungdomsserier, som Beverly Hills 90210, tog upp viktiga frågor. I ett avsnitt snattade en rik men olycklig flicka kläder, övertygad om att det ändå inte spelade någon roll. När hon konfronterades fick hon förstå att om alla tänkte så, skulle butiken inte kunna finnas kvar. Budskapet om varje handlings konsekvens, och vikten av solidaritet, blev tydlig.

Vilka berättelser möter unga i dag? Vi vet att den digitala världen erbjuder korta klipp, snabba kickar och influensers som hyllar framgång, yta och status. Samarbete, rättvisa och långsiktigt ansvar ges sällan utrymme. Det är kanske inte så konstigt att många unga känner sig vilsna. När förebilder saknas kliver andra in, med våldskapital, märkeskläder och löften om snabba pengar.

Att samhället markerar att brott får konsekvenser är nödvändigt. Men det räcker inte. Vi måste också visa en alternativ väg, där varje människa har ett värde, och där handlingar betyder något. Att det jag gör spelar roll och påverkar både mig själv och andra.

Om unga får lära sig att lycka och respekt bara uppnås genom pengar, status och ”lajks”, är det inte förvånande att de lockas av den snabbaste vägen. Därför måste vi ta värderingsglidningen på allvar. Vi behöver ett moraliskt samtal, inte som pekpinnar, utan som en inbjudan till gemenskap. Att göra rätt lönar sig, för individen och för oss alla.

Men unga behöver mer än regler och förbud, de behöver berättelser som visar vägen. Berättelser som bär en moralisk kompass och gör det goda både lockande och möjligt. Förr hade vi Fantomen, Narnia och Lilla huset på prärien. I dag måste vi skapa nya berättelser som påminner om att mod, rättvisa och medmänsklighet alltid är värda att välja.

Att många unga söker sig tillbaka till kyrkan visar att de längtar efter mening, vägledning och förebilder som står stadigt i en tid av förvirring. Samtidigt ser vi deras starka engagemang för miljön och vår gemensamma skapelse. De vill skydda det som är värdefullt, både människan och planeten. Det är ett rop på något mer än yta och status, ett behov av att höra att livet är större och att de själva kan vara en del av något gott.

Därför är uppmaningen enkel, men avgörande, till författare, serieskapare, filmskapare, musiker, lärare och alla som formar berättelser: Ge oss historier som bygger upp, som visar att omsorg om varandra och om vår jord är två sidor av samma mynt. Odla det goda, så att det kan slå rot. För om vi inte planterar värderingar som håller, kommer andra krafter plantera sina värderingar. Det är långt ifrån säkert vi delar dem. Och det är framtiden, vår gemensamma, som står på spel.