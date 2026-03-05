Debatt | Kristen i skolan

Läraren skrattade inför klassen åt min dotters kristna tro

Det ska vara möjligt att vara både tänkande och troende i svensk skola. Och det ska vara möjligt för unga kristna att mötas med saklighet, respekt och trygghet – av de vuxna som har ansvar för dem, skriver Anna Lundqvist.

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever – också för den som säger: ”Jag tror”, skriver Anna Lundqvist.
Anna Lundqvist Anna Lundqvist Anna Lundqvist driver Instagramkontot kristetfamiljeliv
Publicerad

Allt fler kristna elever i Sverige uppger att de blivit retade eller ifrågasatta på grund av sin tro. Samtidigt växer oron hos många föräldrar: möts våra barn med respekt i skolan?

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

kristendom skola kristen tro debatt

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning