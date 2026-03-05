Debatt | Kristen i skolan
Läraren skrattade inför klassen åt min dotters kristna tro
Det ska vara möjligt att vara både tänkande och troende i svensk skola. Och det ska vara möjligt för unga kristna att mötas med saklighet, respekt och trygghet – av de vuxna som har ansvar för dem, skriver Anna Lundqvist.
Skolan ska vara en trygg plats för alla elever – också för den som säger: ”Jag tror”, skriver Anna Lundqvist.
Allt fler kristna elever i Sverige uppger att de blivit retade eller ifrågasatta på grund av sin tro. Samtidigt växer oron hos många föräldrar: möts våra barn med respekt i skolan?