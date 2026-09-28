Kultur

Bear Grylls öppnar upp om sin tro: "Det som befriade mig var nåden"

Äventyraren och tv-profilen delar klipp på sitt dop och beskriver gudstron

"Jag behövde inte bli imponerande för att Gud skulle älska mig. Jag behövde inte bestiga någon topp", skriver Bear Grylls i ett inlägg på sociala medier.
Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
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Den brittiske äventyraren och tv-personligheten Bear Grylls skriver i ett öppenhjärtigt inlägg på Facebook om sitt möte med den kristna tron och hur insikten om nåden - att inte förtjäna sitt värde - förändrat hans liv.

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