Kultur
Bear Grylls öppnar upp om sin tro: "Det som befriade mig var nåden"
Äventyraren och tv-profilen delar klipp på sitt dop och beskriver gudstron
"Jag behövde inte bli imponerande för att Gud skulle älska mig. Jag behövde inte bestiga någon topp", skriver Bear Grylls i ett inlägg på sociala medier.
Alastair Grant
Den brittiske äventyraren och tv-personligheten Bear Grylls skriver i ett öppenhjärtigt inlägg på Facebook om sitt möte med den kristna tron och hur insikten om nåden - att inte förtjäna sitt värde - förändrat hans liv.