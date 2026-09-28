Boken hjälper verkligen att se sig själv på ett nytt sätt

Läst: Boken En storasysters hemligheter av Lina Nielsen (Sjöbergs förlag)

Det är inte alltid lätt att vara ung tjej i dagens samhälle. Genom sociala medier matas vi med bilder och content som pressar tjejer att vara på ett visst sätt. Lina Nielsen, pastor i Hillsong Sweden, sångerska och författare, vet hur det är att vara ung tjej. I boken En storasysters hemligheter berättar hon om de hemligheter som hon själv önskade att hon visste om när hon var yngre, och tillsammans med det kristna perspektivet hjälper boken verkligen en att se sig själv på nya sätt och förstå vilken källa som ger oss de rätta förutsättningarna att lyckas med det som var tänkt för oss. En bok full av storasysterråd.

Sett: Filmen 90 minutes in heaven

För mig som är kristen är det extra viktigt att hitta filmer som speglar den tro jag bär. Jag kan ibland uppleva att det är svårt att hitta den typen av filmer, och ni som känner likadant; titta på den amerikanska filmen 90 minutes in heaven!

I den verklighetsbaserade och trosbaserade filmen får man följa den 38-årige pastorn Don Piper som under en hemsk trafikolycka mister sitt liv. I hela 90 minuter är han död innan en förbipasserande upplever sig manad att be för honom. Detta leder till att Dons puls börjar slå och han återfår livet. I resterande del av filmen får man följa Dons krävande rehabilitering som rubbar både hans mående och många av hans relationer. Resan Don genomgår lär mycket om tålamod, förtröstan och acceptans, något vi alla kan behöva. Perfekt film för alla åldrar!

Hört: Tate Butts EP Something to believe in

I dag kan det vara svårt att hitta de kristna låtarna som inte känns för långsamma, men heller inte för intensiva. Den 15-åriga, amerikanska sångaren Tate Butts har precis släppt sin debut EP Something to Believe in. Den består av sju låtar och passar alldeles utmärkt för just detta.

Trots sin unga ålder skriver och sjunger Tate alla sina låtar på ett så otroligt och talangfullt sätt. EP:n bjuder bland annat på låtar som Hideaway där han uppmanar till att låta just Gud vara vår trygga punkt, dit vi alltid kan fly. Vi får också höra låten My defender där Gud representeras som vår försvarare och räddare när vi går genom mörker. Varje ord i låtarna, kombinerat med det välbalanserade tempot träffar hjärtat varje gång.