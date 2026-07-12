Kultur
Benjamin Ekman: ”Jag har varit helt öppen för att gifta mig och få familj”
Livets ord-grundarens son vigdes nyligen till katolsk präst • Berättar för Dagen vad som väntar framöver
Broder Benjamin Ekman (längst till vänster), från Sverige, broder Thomas Carrique, från Frankrike, och broder Andreas Riis, från Danmark, prästvigdes i söndags av Czeslaw Kozon, biskop i Köpenhamns katolska stift.
Stockholms katolska stift/Magnus Andersson
Förra söndagen, den 5 juli, vigdes Benjamin Ekman, dominikanbroder och son till Livets ords grundare Ulf Ekman, till präst i Katolska kyrkan. Efter en rivstart som präst – genom att fira mässor och höra bikt – berättade broder Benjamin för Dagen om sin livsväg och om vad som väntar framöver.