Kultur | Krönika
”Länge hade jag en ganska klar bild över hur ett möte med Gud ska se ut” skriver Matilda Westlund från Dagens ungdomspanel.
Priscilla Du Preez
Matilda Westlund:
Måste tron kännas som en explosion i bröstet för att vara äkta?
”Känslorna blir som ett kvitto på hur starkt troende man är”
Kan du föreställa dig en fylld kyrksal med sjungande och jublande människor? Lovsången känns från tårna upp till hårstrånas yttersta spets och närvaron från Gud går att ta på. Jag har själv upplevt flera sådana stunder – stunder där tvivlet slocknar och ersätts av en total visshet om Guds kärlek och nåd. Sådana tillfällen är fantastiska, men måste tron alltid kännas som en explosion i bröstet för att vara äkta?