Kultur | Krönika

”Länge hade jag en ganska klar bild över hur ett möte med Gud ska se ut” skriver Matilda Westlund från Dagens ungdomspanel. Priscilla Du Preez

Matilda Westlund:

Måste tron kännas som en explosion i bröstet för att vara äkta?

”Känslorna blir som ett kvitto på hur starkt troende man är”