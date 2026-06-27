Kultur | Kulturpanelen

Med sina tolkningar kramar Enok essensen ur Larry Normans låtar 

Urban Thoms pekar ut några musikaliska höjdpunkter i sommartid

Kulturtipset: Musik med Urban Thoms. Bakgrund: Svartvit bild på Larry Norman på scen med akustisk gitarr.
Larry Norman
Urban Thoms Reporter
Publicerad

Träffsäker svensk Larry Norman-tolkning

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