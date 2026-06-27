Kultur | Kulturpanelen Med sina tolkningar kramar Enok essensen ur Larry Normans låtar Urban Thoms pekar ut några musikaliska höjdpunkter i sommartid Larry Norman Sonja Sundqvist Urban Thoms Urban Thoms Reporter Publicerad 2026-06-27 - 05:00 Träffsäker svensk Larry Norman-tolkning Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 199 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. kristen musikk helena alin rock gullbrannafestivalen dagens kulturpanel musik narnia kultur psalm