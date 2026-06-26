Kultur
Viktor Gyökeres om kristna artistens hyllningslåt: Både bra och rolig
Kristna rapparen Simon Möllers låt ”Gyökeres” har blivit en hit – nu bekräftar fotbollsstjärnan själv att han hört låten och gillar den
VM-stjärnan Viktor Gyökeres fick frågor om Simon Möllers hyllningslåt inför matchen mot Japan.
Pressbild & Claudio Bresciani/TT
I SVT:s sändning inför VM-matchen mellan Sverige och Japan fick Viktor Gyökeres lyssna på Simon Möllers hit Gyökeres och anfallsstjärnan hyllar låten även om han har vissa synpunkter på uttalet av hans namn i refrängen.