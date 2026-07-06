Kultur | Krönika

”På ett sätt lever vi allihopa i ett enda stort spökhus. Livet som vi brukade leva, lever vi nu genom en skärm och plötsligt är det normalt att sitta helt paralyserade framför en ljusskärm sex timmar om dagen” skriver Lisabeth Möllås från Dagens ungdomspanel. Unsplash

Lisabeth Möllås:

Jag hör jämt mina kompisar prata om att de vill radera sociala medier

Om ingen hade visat oss vägen in i spökhuset hade vi inte haft problemen nu