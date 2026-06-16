Debatt | Oikofobi
Västerlandets samhällen har börjat vända sig mot sig själva
Svenska traditioner, högtider eller flaggor uppfattas som exkluderande, trots att motsvarande företeelser hos andra länder och folk betraktas som helt naturliga uttryck för identitet, skriver Josefin Utas.
I västvärlden, särskilt i Sverige, är kristna traditioner och värderingar inbyggda i vår kultur, men den kristna tron är försvagad och sekularisering har skett, skriver Josefin Utas
Oscar Olsson/TT
Filosofen Benedict Beckeld skriver i sin bok Western Self-Contempt: Oikophobia in the Decline of Civilizations att västerlandets samhällen har börjat vända sig emot sig själva. Han beskriver fenomenet som ett slags självhat eller självförakt, något han kallar oikofobi, från grekiskans oikos (hem). Han konstaterar att detta inte är något nytt eller unikt, utan snarare har uppstått många gånger i historien och på olika platser i världen, bland annat i det antika Grekland.